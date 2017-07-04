Почти 60 гостиниц в Москве завышали цены перед Кубком конфедераций в среднем на 20–30%, говорится на официальном портале мэра и правительства города.

В ходе проверки более тысячи гостиниц различных категорий звездности нарушения были выявлены в 57. Цены за номера завышали в среднем на 20–30%.

Максимальная стоимость обслуживания во время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года утверждена постановлением правительства России № 89 от 10 февраля 2016 года.