Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило банку «ФК Открытие» кредитный рейтинг «BBB-(RU)», прогноз — «стабильный».

Агентство впервые присвоило столь низкий рейтинг частному системообразующему банку.

У «ФК Открытие» адекватная достаточность капитала, при этом активы банка сконцентрированы на кредитовании высокорисковых отраслей, говорится в комментарии агентства к рейтинговому действию.

В частности, кредиты и облигации строительных и девелоперских компаний превышают 100% капитала первого уровня банка. Также АКРА отмечает, что 20% кредитного портфеля — это кредиты с признаками обесценения, которые банк квалифицирует как нестандартные и сомнительные. 15% от общего кредитного портфеля — это кредиты с просрочкой более трех месяцев.

Рейтинг «BBB-(RU)» не позволит «ФК Открытие» привлекать средства федерального бюджета и пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов (НПФ), бумаги банка, выпущенные после 14 июля, не будут включены в ломбардный список ЦБ.

ПАО «Банк «Финансовая Корпорация Открытие» — крупнейший частный банк России и шестой по размеру активов среди всех банков РФ.