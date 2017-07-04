«Роснефть» запланировала промежуточную выплату дивидендов по итогам первого полугодия 2017 года, сообщили источники в компании и профильных ведомствах.

«Роснефть» уже выступила с таким предложением, рассказал «Интерфаксу» близкий к компании источник. При этом в самой компании ситуацию не прокомментировали.

Между тем, вопрос выплаты дивидендов «Роснефтью» вызвал противоречивую оценку профильных ведомств. Росимущество предлагало компании в 2016 году выделить 50% прибыли по МСФО на выплату дивидендов, Минэнерго говорило о 35%. Совет директоров «Роснефти» в апреле рекомендовал собранию акционеров принять решение о выплате по итогам 206 года 5 рублей 98 копеек на одну обыкновенную акцию. Таким образом, «Роснефть» направила 35% прибыли по МСФО на дивиденды, что составило 63,4 млрд рублей.

Тем временем, 22 июня президент России Владимир Путин на встрече с главой «Роснефти» Игорем Сечиным предложил вернуться к политике выплаты 50% чистой прибыли. После этого Сечин предложил акционерам рассмотреть вопрос о переходе от 35% к 50% уже по итогам 2017 года.

«Мы поддерживаем такое решение. Оно придаст важный тренд по повышению дивидендной доходности для наших акционеров и окажет с нашей точки зрение положительное влияние на капитализацию компании. Мы в ближайшее время свои предложения по этому вопросу внесем в правительство РФ», — заявил Сечин.

«Роснефть» по итогам I квартала 2017 года получила прибыль по МСФО в размере 21 млрд рублей. На долю акционеров приходится 13 млрд рублей, что на 8,3% превышает уровень I квартала 2016 года.