Во вторник, 4 июля, российские специалисты тушат 156 лесных пожаров на площади почти 53 тыс га, наиболее пострадавшими территориями стали Забайкалье, Иркутская область, республики Тыва, Саха (Якутия) и Бурятия, сообщили в федеральной «Авиалесоохране». Из них почти 9 тыс га приходятся на земли ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», а также заповедников «Байкальский», «Джергинский» и «Центральносибирский».

«Для тушения лесных пожаров в России задействованы 4 616 человек, 735 единиц техники и 25 воздушных судов», — добавили в «Авиалесоохране».

В пресс-службе учреждения также отметили, что 4 июля под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролем космического мониторинга на труднодоступных землях лесного фонда действуют еще 157 лесных пожаров общей площадью более 366 тыс га. Работы по их тушению прекращены.

«По данным пожарам отсутствует угроза населенным пунктам и объектам экономики и прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен», — пояснили в «Авиалесоохране».

Режим ЧС введен в Иркутской области, Бурятии, Тыве, Забайкалье и Якутии.