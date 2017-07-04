Хакерские атаки с использованием вирусов-вымогателей, аналогичных Petya и WannaCry, повторятся, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Подобные атаки точно будут. Мы не знаем, в каком виде и формате они могут появиться», — приводит слова Кузнецова ТАСС.

По его словам, «мир меняется значительно быстрее», чем готовность финансовых организаций прогнозировать уровень защиты. В этом вопросе, подчеркнул Кузнецов, «мы продолжаем быть в состоянии догоняющих».

При этом он подчеркнул, что в результате атаки вируса Petya системы Сбербанка не пострадали.

Хакерская атака с использованием вируса-шифровальщика Petya была зафиксирована 27 июня. Вирус мешает запустить операционную систему и требует за возобновление работы компьютера 300 долларов. Атаке подверглись несколько десятков организаций по всему миру.