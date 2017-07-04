Ряд сотрудников ФБР решили поддержать экс-главу ведомства Джеймса Коми, надев на мероприятие в честь Дня семьи футболки с надписью «Коми — мой дружище».

Как сообщает Huffington Post, в футболках с надписью «Comey is my homey» пришли на мероприятие не менее 12 сотрудников ФБР. Фотографии сотрудников в этих футболках появились в социальных сетях. На обратной стороне футболки размещена цитата, приписываемая Коми: «Мы предпочитаем делать добро для жизни».

FBI employees wear "Comey is my homey" t-shirts to FBI event https://t.co/ssW6pmugco pic.twitter.com/PYpAAgvdZ2 — The Hill (@thehill) July 4, 2017

День семьи является ежегодным мероприятием для сотрудников ФБР и их семей. В этот день сотрудники ведомства решили выразить солидарность со своим бывшим шефом, который был отправлен в отставку в мае решением президента США Дональда Трампа из-за расследования предполагаемых связей главы государства с Россией.