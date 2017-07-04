Полиция Красноярска устанавливает обстоятельства гибели трех человек в одном из гаражных массивов Советского района краевого центра.

Как сообщает пресс-служба УВМД России по Красноярскому краю, накануне в дежурную часть поступила информация об обнаружении четверых граждан без создания. На место выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили тело 52-летнего мужчины.

«Еще трое пострадавших были госпитализированы. Позже скончались 29-летняя женщина и 39-летний мужчина», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной их гибели стало отравление неустановленной спиртосодержащей жидкостью.

В настоящее время проводится проверка.