Лидер повстанческих Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) Родриго Лондоньо Эчеверри по прозвищу Тимошенко рассказал о самочувствии после перенесенного инсульта.

«Сегодня (в понедельник) я себя чувствую гораздо лучше и благодарен за все послания, которые мне написали. Ваши выражения симпатии и солидарность вдохновляют меня», — написал Тимошенко в Twitter.

Лидер РВСК обратился за помощью врачей в воскресенье, 2 июня. 58-летний Тимошенко пожаловался на сильную усталость и онемение в руках, передает РИА «Новости».

Врачи установили, что Эчеверри перенес инсульт. Медики оценивают состояние пациента как удовлетворительное.

В ноябре прошлого года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер РВСК Родриго Лондоньо Эчеверри подписали соглашение о мире в стране. Оно должно положить конец кровопролитному конфликту, в котором погибли 220 тысяч человек.