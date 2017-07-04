Главным результатом пятого раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Астане может стать объявление о начале операции по контролю в четырех зонах деэскалации в Сирии тремя странами-гарантами (РФ, Турция и Иран).

Как заявил "РИА Новости" источник на переговорах, в результате переговоров гаранты объявят о начале операции по контролю в зонах деэскалации и определят точные зоны, которые будут контролировать.

Отмечается, что другие страны смогут присоединиться к операции позже при соответствующем разрешении СБ ООН.

Кроме того, участники могут объявить финальное соглашение по освобождению заключенных, которое было согласовано еще на прошлых встречах.