СМИ: присоединившаяся к ИГ британка хочет вернуться на родину
Гражданка Великобритании Салли Джонс, вступившая в группировку «Исламское государство» (запрещена в РФ) и уехавшая в Сирию, хочет вернуться на родину.
Женщина познакомилась с иммигрантом Джунаидом Хусейном и под его влиянием приняла ислам и уехала вместе с сыном в Ракку. В 2015 году возлюбленный британки был убит при авиаударе.
Об этом в интервью телеканалу Sky News рассказала подруга Джонс.
По ее словам, женщина хочет вернуться в Британию, однако ей мешают боевики ИГ, поскольку она является женой военного.
Салли Джонс находится в международном розыске. Предполагается, что ее 12-летний сын участвовал в казни пленных. Если британке удастся вернуться на родину, ее ждет длительный тюремный срок.