Гражданка Великобритании Салли Джонс, вступившая в группировку «Исламское государство» (запрещена в РФ) и уехавшая в Сирию, хочет вернуться на родину.

Женщина познакомилась с иммигрантом Джунаидом Хусейном и под его влиянием приняла ислам и уехала вместе с сыном в Ракку. В 2015 году возлюбленный британки был убит при авиаударе.

Об этом в интервью телеканалу Sky News рассказала подруга Джонс.

По ее словам, женщина хочет вернуться в Британию, однако ей мешают боевики ИГ, поскольку она является женой военного.

Салли Джонс находится в международном розыске. Предполагается, что ее 12-летний сын участвовал в казни пленных. Если британке удастся вернуться на родину, ее ждет длительный тюремный срок.