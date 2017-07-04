Аэропорт столицы КНР объявил об отмене 113 рейсов из-за проливных дождей и гроз. Об этом сообщила администрация аэропорта в социальной сети «Вэйбо».

Возобновление рейсов будет осуществлено в кратчайшие сроки. Администрация воздушной гавани приложит все усилия, чтобы пассажирам не пришлось долго ждать, и они совершили благополучные перелеты.

Как пишет ТАСС, среди отменных рейсов были международные и внутренние перелеты целого ряда китайских авиакомпаний.