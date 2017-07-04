Красноярские полицейские обнаружили тело подростка, пропавшего неделю назад. По одной из версий, юноша подвергся нападению дикого животного.

Тело 15-летнего подростка было обнаружено в 300 метрах от реки Четь в Тюхтетском районе, передает пресс-служба регионального отделения МВД.

В сообщении подчеркивается, что юноша состоял на учете подразделения по делам несовершеннолетних. Подросток регулярно уходил из дома, однако самостоятельно возвращался, поэтому его родители не заявляли в полицию.

В поисках ребенка были задействованы оперативники краевого управления уголовного розыска, сотрудники Росгвардии и волонтеры. Также были задействованы вертолеты и беспилотники.