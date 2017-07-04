Тихоокеанское командование ВС США сообщило, что Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности. Речи о межконтинентальной баллистической ракете не идет, передает Reuters.

По данным ВС США, пуск был произведен из аэропорта Panghyon. Спустя 37 минут полета ракета упала в Японском море.

«Запуск ракеты из Северной Кореи не создал угрозу для Северной Америки», — говорится в заявлении командования.

Северная Корея запустила баллистическую ракету утром во вторник, 4 июля. Пролетев 930 км, она упала в исключительной экономической зоне Японии.

Официальный Токио назвал запуск ракеты «очередной провокацией» со стороны Пхеньяна.