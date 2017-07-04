Пресс-секретарь МИД Казахстана Ануар Жайнаков сообщил, что все делегации, участвующие в переговорах по сирийскому урегулированию, прибыли в Астану. В их числе представители вооруженной оппозиции, передает «РИА Новости».

Во вторник делегации проведут двусторонние переговоры, в среду пройдет пленарное заседание.

«К этому моменту все делегации, участвующие в переговорах в рамках астанинского процесса, прибыли в Астану, в том числе представители сирийской вооруженной оппозиции», — сказал Ануар Жайнаков.