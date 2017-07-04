В Японии в июне порядка 4,5 тысячи человек были госпитализированы с тепловыми ударами, трое человек скончались.

Данные приводит главное пожарное управление страны, выполняющее функции скорой помощи и МЧС, передает ТАСС.

Большинство пострадавших — пожилые люди. Они ради экономии электроэнергии отказываются использовать кондиционеры, что и приводит к трагическим последствиям.

Кроме того, японцы, проживающие в сельской местности, не следят за тем, сколько времени они находятся под солнцем.

В 2016 году в Японии госпитализация потребовалась десяткам тысяч граждан. От тепловых ударов погибло свыше 100 человек.