В Кузбассе из оздоровительного лагеря «Лесная сказка» экстренно вывезли 358 детей из-за непригодной питьевой воды, сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Судебные приставы опечатали лагерь в Новокузнецком районе на 30 суток в результате нарушений санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде. Внеплановая проверка выявила в ней повышенное содержание сероводорода.

В ходе проверки выяснилось, что юридическим лицом не соблюдались требования санитарного законодательства.

В отношении владельца учреждения составлен протокол по ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде).