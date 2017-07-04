В исправительном центре для несовершеннолетних в Гватемале произошел бунт, в результате которого погибло по меньшей мере два человека, еще семеро получили ранения.

Беспорядки охватили центр Las Gaviotas. Около 50 заключенных (члены банды Barrio-18) забаррикадировались на крыше одного из зданий.

Порядка десяти человек попытались бежать, пока остальные отвлекали внимание охраны, бросая в них камни и палки. В полиции подчеркивают, что шестерых беглецов удалось задержать, передает La Razon.

В настоящий момент центр находится под контролем правоохранительных органов.

В апреле прошлого года заключенные Las Gaviotas устроили беспорядки, в ходе которых ранения получили несколько охранников.