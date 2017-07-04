Китайские археологи в ходе очередных раскопок обнаружили останки «гигантских» людей, живших около пяти тысяч лет назад. По данным исследователей, рост столь высоких людей той эпохи достигал почти два метра.

«Думаю, такое телосложение объясняется наличием обильных источников продовольствия, к которым эти люди имели доступ», — сообщил глава центра изучения истории и культуры при Шаньдунском университете Фан Хуэй.

Как пишет ТАСС, необычная находка была найдена в городе Цзинань, административном центре Шаньдун.

По найденным находкам жилищ археологи сделали вывод, что предки современных китайцев жили в довольно комфортных условиях и имели развитое сельское хозяйство.