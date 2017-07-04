В акватории Тихого океана в 407 км к юго-востоку от столицы Соломоновых островов города Хониара зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,7. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, интенсивность сотрясений оценивается как «довольно сильное».

Эпицентр землетрясения зафиксирован на 107 километре к юго-востоку от Намуга острова Сан-Кристобаль.