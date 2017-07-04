В мексиканском муниципалитете Уэуэтлан-эль-Гранде было убито не менее девяти человек, в том числе полицейский начальник, в результате нападения бандитов, сообщает полиция штата Пуэбла.

По информации властей, преступники врывались в дома и вытаскивали оттуда людей. Тела пятерых жителей были найдены сожженными через несколько часов в одном из ближайших поселков. Остальных людей бандиты расстреливали на месте, пишет «РИА Новости».

Имеются разные версии случившегося. По данным портала Proceso, причиной жестоких расправ могли стать отказы людей платить дань местным бандитам.

По факту случившегося проводится проверка.