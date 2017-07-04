Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Корейском полуострове и сирийский вопрос, сообщает агентство Синьхуа.

Лидеры России и Китая обменялись мнениями вечером в понедельник, 3 июля, во время неформальной встречи.

Политики выступили за сохранение стратегического сотрудничества и высказались за содействие переговорам по урегулированию конфликта на Корейском полуострове.

Москва и Пекин рассчитывают подтолкнуть стороны конфликта к решению проблемы путем диалога и переговоров, уточняет агентство.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Россию с двухдневным официальным визитом в понедельник, 3 июля.