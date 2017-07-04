Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев продолжит реабилитацию в Москве после перенесенной операции на позвоночник в одной из немецких клиник.

По личной инициативе министра здравоохранения Вероники Скворцовой Тулеев прибыл в специализированную московскую клинику на восстановительное лечение, пишет «РИА Новости».

Медики отмечают дисциплинированность Тулеева как пациента. По их словам, губернатор кемеровской области выполняет все предписания, прошел все намеченные процедуры и чувствует себя хорошо. Состояние пациента оценивается как стабильное.