Самолет Airbus А330 малайзийской авиакомпании AirAsia X, который вылетел из города Голд-Кост в Куала-Лумпур, совершил вынужденную посадку в аэропорту Брисбена после столкновения с птицами.

Воздушное судно после получаса полета изменило его траекторию и было вынуждено совершить экстренную посадку. Об этом во вторник сообщила телекомпания ABC.

По словам представителя авиакомпании, полет был прерван из соображений безопасности. Во время полета самолет, предположительно, столкнулся с птицами. На борту находились 345 пассажиров и 14 членов экипажа. Никто из них не пострадал, передает ТАСС.

Пассажиры отправятся в Куала-Лумпур в ближайшее время.