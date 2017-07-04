Компания SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту спутник связи Intelsat 35e.

Ракета готовилась к старту с космодрома на мысе Канаверал. Он был намечен на 03:35 мск, но был отменен, передает ТАСС.

Представитель компании не назвал причины отмены пуска, уточнив, что он будет произведен позднее во вторник, 4 июля.

Пуск ракеты Falcon 9 был запланирован на воскресенье, но был отменен из-за сбоя в системе навигации.