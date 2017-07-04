В Шелеховском районе Иркутской области семья их четырех человек попала в ДТП на трассе Р-258 «Байкал».

По предварительной информации, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в бензовоз, затем упал в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия двухлетняя дочь водителя иномарки погибла на месте. Сам водитель, его жена и четырехлетний сын доставлены в больницу, пишет ФАН.

По данному факту проводится проверка.