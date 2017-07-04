На встрече с лидерами европейских стран в Варшаве президент США Дональд Трамп выступит за увеличение поставок природного газа из США в Европу.

Как сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Белый дом, Трамп намерен облегчить для американских компаний поставки сжиженного газа в страны Центральной и Восточной Европы.

Многие республиканцы поддерживают инициативу Трампа, отмечая, что это будет отличным «политическим инструментом» по отношению России, пишет «РИА Новости».