В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Италии Паоло Джентилони повестку дня предстоящего саммита «Большой двадцатки» и ливийский кризис. Об этом сообщил Белый дом.

По информации ведомства, Трамп поблагодарил Джентилони за то, что он принял у себя саммит «большой восьмерки» в мае. Также лидеры обеих стран обсудили планы на саммит G20, который пройдет 7-8 июля в Германии, пишет «РИА Новости».

«Президент Трамп также подчеркнул свою признательность Италии за усилия по решению серьезного миграционного кризиса из-за ситуации в Ливии», - говорится в сообщении Белого дома.