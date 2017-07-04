Руководитель спортивного вещания телекомпании Fox News Джейми Хоровитц уволен после обвинений в домогательствах.

Телекомпания сообщила о своем решении в понедельник, 3 июля. Причины увольнения не указываются, однако оно произошло после расследования случаев домогательства, передает CNN.

Юристы, нанятые руководством компании, провели беседы с сотрудницами подразделения Fox Sports, после чего и было принято решение об увольнении Хоровитца.

Адвокат Патрисия Глейзер заявила, что экс-руководитель спортивного вещания намерен оспаривать любые обвинения в свой адрес.

Это не первый скандал подобного рода вокруг топ-менеджеров телекомпании. В июле минувшего года с поста главы Fox News ушел Роджер Эйлс. Его обвиняли в домогательствах и дискриминации по половому признаку. Компании пришлось выплатить женщинам, якобы пострадавшим от действий экс-главы Fox News, около 45 млн долларов.

Роджер Эйлс скончался 18 мая 2017 года в возрасте 77 лет.