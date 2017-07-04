На город Нагасаки на острове Кюсю обрушился тайфун «Нанмадол», которому присвоен порядковый номер три. В результате происшествия отменено 43 авиарейса, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на телекомпанию NHK.

Кроме того, отменено движение ряда паромов. О влиянии тайфуна на движение железнодорожного транспорта пока не сообщается.

Тайфун перемещается со скоростью 40 м/с, и к утру среды он может добраться до побережья Хонсю, где находится Токио.