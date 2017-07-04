Генсек ООН Антониу Гутерреш назначил главу международной группы экспертов по сбору информации о наиболее серьезных преступлениях за годы войны в Сирии. Им стала судья из Франции Катрин Марчи-Уэль.

Как сообщает «РИА Новости», основной задачей новой структуры будет проведение расследований «в отношении тех, кто несет ответственность за наиболее серьезные преступления по международному праву и их судебному преследованию». Это касается преступлений, совершенных в Сирии с марта 2011 года.

Французский судья стала первым руководителем соответствующего международного механизма.