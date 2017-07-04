Закон о реинтеграции Донбасса не поступал в кабмин Украины.

Правительство Украины готово приобщиться к разработке закона о реинтеграции Донбасса. Пока документ не поступал в кабмин, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Я знаю, что эти дискуссии идут. Мы обязательно на определенном этапе приобщимся к этому (процессу разработки. — Ред.)», — приводит слова Гройсмана «РИА Новости».

Глава кабмина напомнил, что ранее правительство утвердило стратегию относительно реинтеграции Донбасса. Она должна быть заложена в разрабатываемый закон.

С инициативой о реинтеграции Донбасса выступил президент Украины Петр Порошенко. Документ, как утверждают депутаты Верховной рады, предполагает проведение войсковой операции, которой будет руководить глава государства.