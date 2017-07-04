Американка Маккена Гринуальд, отчистившая от оскорбительных надписей именную звезду президента США Дональда Трампа на «Аллее славы» в Лос-Анджелесе, стала объектом порицания в интернете. Об этом девушка рассказала в интервью телеканалу Fox News.

«Думаю, что обеим сторонам — и сторонникам, и противникам Трампа, — стоит проявлять больше уважения», — отметила Гринуальд.

Девушка рассказала, что была шокирована отношением общественности по поводу ее действий, пишет ТАСС.

«Мне грубили всего лишь за то, что я отмыла звезду президента, который занимает в нашей стране самый высокий пост», — посетовала американка.

Ранее Гринуальд решила очистить именую звезду президента от оскорбительных надписей, проходя мимо нее с друзьями. Девушка удивлена, что этого никто не сделал раньше.