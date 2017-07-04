Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита G20, который пройдет в Гамбурге.

Ранее агентство Доган сообщило о телефонном разговоре политиков, в ходе которого они обсудили двусторонние отношения и ряд международных проблем, а также подняли вопрос о встрече на саммите «Большой двадцатки».

«Они ждут с нетерпением встречи на саммите G20 позднее на этой неделе», — говорится в поступившем в ТАСС коммюнике.

В канцелярии британского премьер-министра добавили, что ключевой темой грядущего саммита станет противодействие экстремизму.