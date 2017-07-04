Лондонская больница Royal Free нарушила законодательство Великобритании, передав компании DeepMind персональные данные около 1,6 млн пациентов. К такому выводу пришел британский информационный регулятор ICO.

Данные были переданы компании для тестирования системы выявления и диагностики почечной недостаточности, пишет The Guardian.

«Наше расследование выявило ряд недостатков в том, как данные о пациентах были переданы компании. Пациенты не знали, что их данные будут использованы в тестировании», — заявила комиссар по информации Элизабет Денхам.

В больнице подчеркнули, что согласны с выводами ICO, и уже предприняли ряд шагов для решения данной проблемы. В частности, пациенты стали получать подробную информацию о том, как используются их данные.

«Мы хотели бы убедить пациентов в том, что их информация постоянно находится под нашим контролем и никогда не использовалась ни для чего, кроме оказания помощи пациентам или обеспечения их безопасности», — говорится в заявлении Royal Free.

DeepMind является дочерней компанией Google и занимается разработками в области искусственного интеллекта.