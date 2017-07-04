СМИ: неизвестный открыл стрельбу в одном из ТЦ в Южной Каролине
Инцидент со стрельбой произошел в одном из гипермаркетов в американском городе Чарльстон, штат Южная Каролина.
Как сообщает агентство Reuters, полицейские и спасательные службы немедленно выехали на место происшествия. О пострадавших не сообщается.
По некоторым данным, правоохранители задержали двух человек, которые могут быть причастны к инциденту. По словам очевидцев, один из них выстрелил в потолок, после горячего «спора» с оппонентом.