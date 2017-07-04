Инцидент со стрельбой произошел в одном из гипермаркетов в американском городе Чарльстон, штат Южная Каролина.

Как сообщает агентство Reuters, полицейские и спасательные службы немедленно выехали на место происшествия. О пострадавших не сообщается.

Police and emergency vehicles lined up outside the food court entrance. Helicopter still flying overhead outside Northwoods Mall #chsnews pic.twitter.com/yTuinrbbcX — Angie Jackson (@AngieJackson23) July 3, 2017

По некоторым данным, правоохранители задержали двух человек, которые могут быть причастны к инциденту. По словам очевидцев, один из них выстрелил в потолок, после горячего «спора» с оппонентом.