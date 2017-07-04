Стрельба в Тулузе, в результате которой убит один человек, еще шестеро пострадали, является сведением счетов. Версия теракта не рассматривается.

С таким заявлением выступила префектура французского города, сообщают местные СМИ.

Ранее стало известно, что двое неизвестных на мотоциклах открыли стрельбу по группе людей, после чего скрылись с места преступления.

В результате стрельбы в Тулузе погиб один человек. Еще шестеро получили ранения. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.