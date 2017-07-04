Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов рассказал в интервью корреспонденту «Известий» о перспективах ОСАГО, а именно о натуральном возмещении по полису страхования. Также зампред ответил на вопросы про развитие кредитов, вкладов и о финансовых инструментах.

«Сейчас мы обсуждаем возможность сделать стоимость страховки ОСАГО более персонифицированной, то есть привязанной к профилю водителя. Кроме того, планируется изменить порядок присвоения коэффициента «бонус-малус», сделать его более прозрачным», — сообщил Сергей Швецов.

Швецов прокомментировал вступивший в силу закон о натуральном возмещении по ОСАГО, рассказал, может ли он кардинально улучшить ситуацию на рынке.

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Сергей Швецов: «Тариф ОСАГО в перспективе будет свободным».