Жеддел Виейра Лима, занимавший должность министра по делам правительства при президенте Бразилии, арестован по подозрению в коррупции.

Экс-чиновник был задержан федеральной полицией в штате Баия, сообщает Infobae.

По данным СМИ, Лима вымогал взятки при кредитовании государственным финансовым институтом Caixa Federal, в котором при правительстве Дилмы Роуссефф занимал должность вице-президента.

Жеддел Виейра Лима являлся секретарем по делам правительства канцелярии президента Мишеля Темера, с которым его связывает дружба.

Он подал в отставку в ноябре прошлого года после громкого скандала. Экс-министр культуры Марсело Калеро обвинил его в использовании служебного положения в личных целях.

По словам Калеро, президент просил его выдать разрешение на строительство дома в исторической части Салвадора.

Темер отверг все обвинения, однако подтвердил, что беседовал с экс-министром культуры по поводу застройки.