В Бразилии арестован экс-министр правительства Темера
Жеддел Виейра Лима, занимавший должность министра по делам правительства при президенте Бразилии, арестован по подозрению в коррупции.
Экс-чиновник был задержан федеральной полицией в штате Баия, сообщает Infobae.
По данным СМИ, Лима вымогал взятки при кредитовании государственным финансовым институтом Caixa Federal, в котором при правительстве Дилмы Роуссефф занимал должность вице-президента.
Жеддел Виейра Лима являлся секретарем по делам правительства канцелярии президента Мишеля Темера, с которым его связывает дружба.
Он подал в отставку в ноябре прошлого года после громкого скандала. Экс-министр культуры Марсело Калеро обвинил его в использовании служебного положения в личных целях.
По словам Калеро, президент просил его выдать разрешение на строительство дома в исторической части Салвадора.
Темер отверг все обвинения, однако подтвердил, что беседовал с экс-министром культуры по поводу застройки.