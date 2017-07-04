Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган может провести переговоры с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на полях саммита G20, который пройдет в Гамбурге.

В понедельник, 3 июля, состоялся телефонный разговор, в котором политики обменялись мнениями по ключевым вопросам, в том числе затронули международную конференцию по кипрскому урегулированию, пишет агентство Доган со ссылкой на источник в администрации турецкого президента.

В ходе беседы Эрдоган и Мэй договорились о возможной встрече во время саммита «Большой двадцатки».

В рамках саммита G20 турецкий лидер встретится с президентом России Владимиром Путиным. Эту информацию ранее подтвердил помощник российского главы Юрий Ушаков, уточняет ТАСС.