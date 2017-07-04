В перечень документов, позволяющих приобретать алкоголь в России, включены паспорт болельщика (FAN ID) и водительские права. Поправки вступили в силу 4 июля.

Приказ Минпромторга РФ был опубликован 23 июня текущего года. Согласно документу, покупатель может подтвердить совершеннолетие, предъявив FAN ID или водительские права.

Таким образом, перечень документов увеличен с 12 до 14 удостоверений. В приказе подчеркивается, что покупатели получили право приобретать алкоголь по FAN ID до 31 декабря 2018 года.

Паспорт болельщика является обязательным документом для граждан, желающих посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

Он представляет собой пластиковую карточку, на которой указаны имя и фамилия владельца, а также его фотография. FAN ID гарантирует иностранцам право на безвизовый въезд в Россию.