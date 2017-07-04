Американское информационное агентство The Associated Press (AP) обратилось в федеральный суд Вашингтона с ходатайством об отмене иска российского предпринимателя Олега Дерипаски.

Ответчик не признает выдвинутое россиянином обвинение в клевете. Кроме того, агентство просит суд лишить предпринимателя права на повторное предъявление иска по тому же основанию, передает ТАСС.

Агентство указывает на то, что в заметке, к которой возникли претензии, речь идет о мнениях, не подлежащих оспариванию в суде. Более того, истец, являющийся публичной фигурой, должен доказать, что ответчик имел злой умысел.

Заметка о причастности Олега Дерипаски «к преступным деяниям и другим правонарушениям» была опубликована 22 марта 2017 года.

Защита российского предпринимателя требовала от AP опровержения, однако агентство заявило, что готово отстаивать свою правоту в суде. 15 мая представители Дерипаски обратились в федеральный суд Вашингтона.