Эмир Катара, шейх Тамим бен Хамад Аль Тани планирует посетить Францию в конце лета. Об этом он сообщил во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщает «РИА Новости», в заявлении Елисейского дворца говорится о беседе на тему дипломатического кризиса между лидерами стран. Кроме того, Макрон заверил о готовности Франции предоставить свою помощь.

«Во время телефонного разговора эмир сказал, что с учетом сложившейся ситуации он намерен посетить Францию в конце лета», — говорится в заявлении.