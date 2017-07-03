Власти Соединенных Штатов связались по телефону с родителями 10-месячного британца Чарли Гарда, который по решению суда может быть вскоре отключен от систем жизнеобеспечения. Об этом сообщила представительница Белого дома Хелен Ферр.

По ее словам, сам президент Дональд Трамп не стал разговаривать с родителями, дабы не оказывать на них давления. С семьей общались члены администрации при поддержке правительства Великобритании, пишет «РИА Новости».

Ранее Трамп написал в своем аккаунте Twitter о готовности помочь страдающему редким заболеванием малышу Чарли Гарду, которому помогают в Великобритании бороться за жизнь.

«Если мы сможем помочь маленькому Чарли Гарду, то мы были бы рады сделать это», — сообщил американский лидер в своем микроблоге.