Сообщения о применении хлора в Айн-эт-Терме свидетельствуют о начале информационной кампании против Дамаска, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Химическое шоу» набирает обороты. Клочок бумажки, оформленный по всем канонам работы западных пресс-служб, фиксирует начало «химической атаки» и ее осуждает. Особенно хочется отметить безукоризненный английский язык. Именно таким языком написаны резолюции СБ и другие международные документы», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Дипломат подчеркнула, что эти фразы впоследствии будут предложены западным коллегам для работы над заявлениями с осуждением «химических атак режима против мирных граждан».

Ранее оппозиционные СМИ сообщили, что сирийские войска при наступлении в Айн-эт-Терме применили хлор, в результате чего пострадало 30 боевиков.

Дамаск опроверг эту информацию, назвав заявления террористов не соответствующими действительности.