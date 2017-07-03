Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление с поправками к Правилам дорожного движения, которое разрешает водителям перевозить детей на заднем сидении с 7 до 11 лет включительно, используя только ремни безопасности.

При этом, в документе, опубликованном на сайте камбина, сообщается, что перевозка детей с 12 лет на переднем сидении должна осуществляться с использованием автокресла.

В новой редакции ПДД также сказано о том, что оставлять детей до семи лет одних в припаркованной машине запрещено. Как сообщает Газета.ру, в таком случае в автомобиле с ребенком должен оставаться кто-то из совершеннолетних.