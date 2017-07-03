Российский нападающий Александр Радулов продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз». Контракт рассчитан на пять лет.

Согласно договору, за пять лет россиянин заработает свыше 31 миллиона долларов.

«Александр — динамичный плеймейкер с выдающимися способностями. Подписание такого форварда делает нашу первую шестерку не менее талантливой, чем у любого другого клуба НХЛ», — приводит слова генерального менеджера «Далласа» Джими Нилла «Лента.ру».

В минувшем сезоне Александр Радулов защищал цвета клуба «Монреаль Канадиенс». Российский хоккеист провел 76 матчей, записав на свой счет 18 шайб и 36 результативных передач.

«Монреаль Канадиенс» вылетел в первом раунде Кубка Стэнли, уступив «Нью-Йорк Рейнджерс». Россиянин стал самым результативным игроком серии, заработав 7 (2+5) очков.

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