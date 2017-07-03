Российский теннисист Даниил Медведев (49-е место в рейтинге ATP) переиграл третью ракетку мира — швейцарца Стэна Вавринку — в матче 1-го круга Уимблдона.

Встреча, которая длилась 2 часа 12 минут, завершилась со счетом 6:4, 3:6, 6:4, 6:1. Россиянин 10 раз подал на вылет и допустил 7 двойных ошибок, сообщает «Газета.ру».

Во 2-м круге Медведев сыграет с бельгийцем Рубеном Бемельмансом (124-е место).

Напомним, сегодня стартовал третий турнир Большого шлема — Уимблдон. В нем, помимо Медведева, принимают участие Михаил Южный, Дмитрий Турсунов, Евгений Донской, Андрей Кузнецов и Андрей Рублёв. Турнир продлится до 16 июля.

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