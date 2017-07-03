Информация о конфликте между футболистами сборной России и главным тренером Станиславом Черчесовым не соответствует действительности.

Друзья, даже представления не имеем, откуда взялись такие данные в сегодняшнем материале в старейшем отечественном издании! pic.twitter.com/5EgbPbcAm5 — Сборная России (@TeamRussia) July 3, 2017

«На Кубке конфедераций в сборной была рабочая атмосфера, профессиональные отношения между тренерским штабом и игроками», — подчеркивается в сообщении.

Опровергли слухи и футболисты, у которых якобы возник конфликт с главным тренером сборной России, сообщает «Спорт-экспресс».

«Ни о каких конфликтах в команде мне неизвестно, поэтому не стоит верить подобной информации», — заявил защитник ЦСКА Василий Березуцкий.

Аналогичное заявление сделал полузащитник армейского клуба Алан Дзагоев.

«Хотел бы сказать несколько слов по поводу информации, которая появилась сегодня: никакого конфликта с Черчесовым у меня не было и быть не может. Я с уважением отношусь к Станиславу Саламовичу, в наших отношениях все хорошо», — отметил футболист.

Ранее газета «Советский спорт» сообщила, что ряд ключевых футболистов сборной России, в том числе Федор Смолов, Алан Дзагоев, Игорь Акинфеев, Артем Дзюба и Василий Березуцкий, выразили недовольство авторитарным стилем работы Станислава Черчесова, уточняет «Лента.ру».