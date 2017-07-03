Руководитель чеченского отделения Сбербанка России Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в незаконном создании более десятка фирм-однодневок и в обналичивании 1 млрд рублей.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД по Чеченской республике, по результатам предварительного расследования, Джабраиловым было создано 12 юридических лиц в целях незаконного обналичивания денежных средств через чеченское отделение Сбербанка России. Фирмы-однодневки были зарегистрированы на подставных лиц, не имеющих никакого отношения к их деятельности.

Правоохранительные органы оценили неправомерные действия Джабрилова в ущерб государству в размере 298 млрд рублей.

В настоящее время глава Сбербанка в Чечне Сайд-Магомед Джабраилов подозревается в крупных денежных махинациях и объявлен в розыск. Прокуратура проводит проверку по данному факту, следователи расследуют еще восемь уголовных дел по ч. 1 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).