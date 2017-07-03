На швейной фабрике в республике Бангладеш прогремел взрыв. Взорвался отопительный котел, что привело к смерти по меньшей мере девяти человек. Еще 50 получили ранения. Об этом сообщает местный новостной портал bdnews24.

По словам представителя пожарной службы, взрыв произошел около 19.00 (16.00 мск). В результате взрыва четырехэтажное здание фабрики, принадлежащей компании Multifabs Ltd, частично обрушилось.

Число жертв может возрасти, сказал представитель службы. Проводится спасательная операция. Пострадавших доставили в больницы.